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Президент Эстонской федерации бокса выставил на продажу свой роскошный автомобиль

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Фото: Taavi Sepp

Тренер и политик Калле Кландорф решил продать свой черный Mercedes. «Автомобиль в отличном состоянии, - говорит Кландорф.

«»Купи хорошую машину!» написал Кландорф в объявлении на Facebook.

Покупателю придется заплатить 25 000 евро за Mercedes-Benz E 220, который он приобрел в 2017 году. Черный автомобиль типа седан оснащен автоматической коробкой передач, полным приводом и двигателем мощностью 143 кВт.

«Автомобиль в очень хорошем состоянии и был куплен у официального дилера Mercedes-Benz в Эстонии», - написал Кландорф в объявлении, добавив, что за это время у машины был один владелец.

Фото: Kuvatõmmis auto24.ee lehelt

Смотрите объявление ЗДЕСЬ.

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