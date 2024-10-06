Президент Эстонской федерации бокса выставил на продажу свой роскошный автомобиль

Покупателю придется заплатить 25 000 евро за Mercedes-Benz E 220, который он приобрел в 2017 году. Черный автомобиль типа седан оснащен автоматической коробкой передач, полным приводом и двигателем мощностью 143 кВт.

«Автомобиль в очень хорошем состоянии и был куплен у официального дилера Mercedes-Benz в Эстонии», - написал Кландорф в объявлении, добавив, что за это время у машины был один владелец.