ГОРОСКОП НА 6 ОКТЯБРЯ Тельцам нужно сосредоточиться, а Водолеям пора взбодриться

Стрелец

Учитесь. Желательно на чужих ошибках. Если вы будете внимательно наблюдать за происходящим вокруг, анализировать поступки окружающих и их последствия, то сможете избежать серьезных промахов в будущем. Полученный сегодня опыт не раз поможет вам и в работе, и в личных отношениях. Первая половина дня будет насыщенной событиями, даже напряженной. Вторая даст возможность расслабиться, восстановить силы. Можно повидаться со старыми знакомыми. Найдется масса тем для разговора и дел, которые заинтересуют всех.

Козерог

Не нервничайте. Особенно важно сохранять спокойствие в начале дня, когда возможны мелкие недоразумения, неудачные совпадения. Они не будут иметь серьезных последствий и вскоре просто забудутся, если вы сами не станете усугублять ситуацию. Оптимизм и уверенность в своих силах помогают вам справляться с трудностями, друзья не остаются в стороне, если требуется поддержка. Лучше не торопиться с решением финансовых вопросов, заключением крупных сделок. Дайте себе немного времени, спокойно сравните разные варианты: тот, что первым бросился в глаза, далеко не всегда оказывается лучшим.

Водолей

Взбодритесь. Сегодня вы сможете добиться заметных успехов практически во всем, за что возьметесь. Но для этого нужно действовать, а не ждать, пока другие сделают первый шаг. Не исключено, что придется вдохновлять окружающих, а порой и деликатно подталкивать в нужном направлении. Вы стараетесь для общего блага, все это понимают, никто не обижается. День подходит для дел, в которых важны не только знания и опыт, но и интуиция. Благодаря ей вы отлично справляетесь с тем, что оказалось слишком сложным для других. Проницательность часто оказывается полезной в личных отношениях.

Рыбы

Сохраняйте самообладание и не поддавайтесь на провокации. Это не самый простой день с точки зрения общения: часто кажется, что окружающие специально испытывают ваше терпение, стараются вывести вас из равновесия. Но довольно быстро выяснится, что дело было лишь в недопонимании, и все вздохнут с облегчением. Это неплохой день для покупок и сделок. Однако решения о них вы должны принимать самостоятельно: советы, даже довольно толковые, сегодня едва ли будут полезны. А вот в том, что касается личных отношений, взгляд со стороны может быть очень полезен.