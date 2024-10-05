ОСТАЛАСЬ ГОЛОДНОЙ! Эстонская светская львица удивила всех, заказав фастфуд с доставкой прямо на премьеру тревел-шоу

В пятницу, 4 октября, в Ноблесснер состоялась премьера нового сезона шоу Zevakin ja Valting vs. Ladina-Ameerika (Зевакин и Валтинг против Латинской Америки - эст.).

На мероприятие были приглашены многие звезды, и вечеринку не пропустила также блогер и одна из ведущих подкаста Salajutud Марианн Трейманн, более известная как Mallukas.