Когда голоден, надо поесть. Именно так, вероятно, думала блогер Mallukas, когда заказала фастфуд на презентацию нового сезона тревел-шоу Андрея Зевакина и Робина Валтинга.
Для подписчиков
ОСТАЛАСЬ ГОЛОДНОЙ! ⟩ Эстонская светская львица удивила всех, заказав фастфуд с доставкой прямо на премьеру тревел-шоу
В пятницу, 4 октября, в Ноблесснер состоялась премьера нового сезона шоу Zevakin ja Valting vs. Ladina-Ameerika (Зевакин и Валтинг против Латинской Америки - эст.).
На мероприятие были приглашены многие звезды, и вечеринку не пропустила также блогер и одна из ведущих подкаста Salajutud Марианн Трейманн, более известная как Mallukas.