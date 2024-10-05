Вечером 8 сентября кто-то вышел из спа-салона Viimsi SPA18+, прихватив с собой чужие кроссовки, которые имеют большое значение для их обладателя. Это были его свадебные кроссовки, на которых написана фамилия новоиспеченной семьи.
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ПОВЕЗЛО ⟩ Мужчина, у которого украли свадебные кроссовки в спа, пока не получил их обратно, но был приятно удивлен
В середине сентября Elu24 опубликовало статью о кроссовках, украденных из Viimsi SPA18+, которые были особенные для владельца, так как он носил их на своей свадьбе. На обуви была написана его фамилия, а также инициалы мужа и жены.
К началу октября свадебные кроссовки все еще не нашлись. Однако компания, изготовившая эти кроссовки, узнав о неприятности мужчины, решила поднять настроение новобрачным и подарить ему новую пару обуви.