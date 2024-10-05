ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как в Таллинне прошел ежегодный фестиваль заготовок

В ходе конкурса экспертное жюри выбирает победителей в двух категориях: «Лучшая соленая заготовка» и «Лучшая сладкая заготовка». При оценивании жюри обращает внимание не только на вкус заготовок, но и на их внешний вид. «Сначала происходит дегустация, потом мы смотрим, какие ингредиенты использовались, и обсуждаем текстуру и вкус заготовок», - рассказывает представительница жюри.

Члены жюри признаются, что порой их мнения расходятся: кому-то понравилась одна заготовка, в то время как другому она кажется менее вкусной. «В таких ситуациях и помогает десятибалльное оценивание - каждый из нас выставляет свою оценку, а позже мы все суммируем», - добавляет комиссия.

Победителей конкурса порадовали подарочными картами на 200 евро от торгового центра Ülemiste.

Тынис и его заготовки. Фото: Mihkel Maripuu

Тынис, участник фестиваля, рассказал, что все представленные им заготовки он делает сам. «Самые популярные заготовки у меня - из маринованных рыжиков», - отмечает он. На вопрос, чтобы идеально подошло для романтического ужина, Тынис сразу отвечает: «Компоты, которые любили пить в советское время, и соленые огурцы».

Секретный ингредиент заготовок Валерия - любовь. Фото: Mihkel Maripuu

«Делаю заготовки по-собственному рецепту, который, конечно же, держу в тайне», - говорит Валерий, у которого представлен широкий выбор различных консервов. «Всё сделано с любовью, поэтому я не могу сказать, какая заготовка лучше, а какая - хуже», - добавляет он.

Анти и его самая необычная заготовка. Фото: Mihkel Maripuu

По словам Анти, самая необычная заготовка, которую он продает, приготовлена из имбиря, перца чили и чеснока, но самая популярная - салат из лисичек. «Некоторые покупают его десятками!» - отмечает он. Для романтического ужина Анти советует заготовки из маленьких сладких яблок, добавляя, что они отлично сочетаются с разными видами сыра. «У меня также есть глинтвейн из черной смородины с перцем чили. Этот напиток в 2021 году удостоился награды Tartu maitse», - с гордостью говорит он.