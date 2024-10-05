Гид по Риму призвал туристов не повторять ошибку героев популярного сериала: можно нарваться на штраф

В четвертом сезоне героиня популярного сериала Netflix «Эмили в Париже» отправилась в романтический отпуск в итальянскую столицу Рим, и, судя по всему, именно в этом городе будут частично разворачиваться события будущего пятого сезона.

Поскольку туристы сейчас вовсю пытаются повторить кадры из сериала на парижских локациях, очевидно, вскоре они доберутся и до популярных римских достопримечательнотей, которые успела посетить Эмили Купер. Тем временем, профессиональный гид Дино Марджотта, который уже 15 лет водит туристов по итальянской столице, предостерег фанатов сериала от повторения популярной ошибки, совершенной героиней сериала в Риме.

В частности, в одной из сцен главная героиня и ее возлюбленный-итальянец садятся на Испанскую лестницу (La Scalinata di Trinità dei Monti) – одну из самых известных достопримечательностей города. Однако с 2019 года использование этой лестницы 18 века в качестве места отдыха является незаконным. Нарушители запрета рискуют получить штраф от 250 до 400 евро, сообщает Euronews Travel.