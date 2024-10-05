Инсайдер рассказал, почему Бен Аффлек не может поставить точку в отношениях с Дженнифер Лопес

По словам инсайдера, близкие Бена, включая его бывшую жену Дженнифер Гарнер, обеспокоены тем, что он «играет с огнем» и что его может снова затянуть в разрушительные отношения.

«Бен склонен к зависимостям, и многие считают, что теперь, когда он бросил пить, у него появился новый порок - он стал зависим от любви. Ему очевидно доставляют удовольствие эмоциональные качели между ним и Джей Ло, хоть он не собирается всерьез возвращаться к ней, а просто наслаждается моментом», - рассказал инсайдер, добавив, что Гарнер в особенности считает такой настрой экс-супруга «ужасной идеей».

«Во-первых, он пудрит мозги Джей Ло, а это довольно жестоко. Во-вторых, он посылает смешанные сигналы детям, что тоже неправильно. Из-за этого все будто на американских горках. Похоже, он впадает в токсичную модель поведения, которая в конечном счете не приведет ни к чему хорошему», - заявил собеседник In Touch.

Он добавил, что Бен все еще хочет развестись и что шансы на его полноценное воссоединение с Дженнифер Лопес крайне малы, но актер вступил на дорожку саморазрушения, поэтому близкие умоляют его взять себя в руки и начать поступать более обдуманно, а не давать волю всем своим порывам.

Напомним, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком в конце августа. Знаменитости возобновили отношения в 2021 году после разрыва помолвки 20 лет назад, а в 2022 году сыграли свадьбу.

Первое время их семейная жизнь казалась счастливой, но позже пользователи сети начали замечать, что Бен часто выглядит угрюмым рядом с женой, а папарацци периодически снимали супругов во время ссор. После объявления о разводе звезд не раз видели вместе. Недавно их даже застали за поцелуями во время бранча с детьми.