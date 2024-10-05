УЗНАЕТЕ? Бывший эстонский король стриптиза начал активно вести свои социальные сети

Король стриптиза Габриель Кубьяс исчез из поля зрения много лет назад, но теперь показывает в TikTok, как наслаждается купанием в озере Майдла.
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Эстонскую индустрию развлечений захватили новые знаменитости, и о нем давно ничего не было слышно. Однако теперь он решил снова заявить о себе в популярной социальной сети TikTok, где публикует, среди прочего, ретро-кадры с собой, демонстрирует свой Mercedes и рекламирует свой бетонный бизнес. Также видно, что Габриель увлекается плаванием.
«Озеро Майдла. Очень красиво», - описывает он в видеоролике, снятом в воде в конце сентября, где также показывает своего пса, бегущего по берегу. В 2003 году на экранах TV3 вышло горячее реалити-шоу Farm, откуда Габриэль Кубьяс, известный под псевдонимом Farmi-Gabriel, и получил популярность. В шоу он участвовал как «31-летний охранник Габриэль».