УЗНАЕТЕ? Бывший эстонский король стриптиза начал активно вести свои социальные сети

Эстонскую индустрию развлечений захватили новые знаменитости, и о нем давно ничего не было слышно. Однако теперь он решил снова заявить о себе в популярной социальной сети TikTok, где публикует, среди прочего, ретро-кадры с собой, демонстрирует свой Mercedes и рекламирует свой бетонный бизнес. Также видно, что Габриель увлекается плаванием.