Один из главных скандалов западного шоу-бизнеса последнего времени - арест рэпера Пи Дидди и слухи о его секс-вечеринках с участием главных американских звезд, совращении несовершеннолетних и заказных убийствах. Что в этой истории факт, что - домыслы, а что - неприкрытая фантазия, будем разбираться в этой статье, пишет rus.tvnet.lv.
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Секс на камеру, наркотики и заказные убийства: объясняем скандал Пи Дидди
О чем идет речь
Шон Комбс, известный под псевдонимами Diddy, Puff Daddy и P. Diddy, один из главных артистов американской рэп-сцены. Обладатель трех премий «Грэмми» (всего номинировался 13 раз).