ВИДЕО Александр Васильев: «Модный приговор» обвинили в том, что мы несем в массы западные ценности

«Потом началась [война], и нас закрыли в первое утро. Сказали, что передача неактуальна, и мало того - нас обвинили в том, что мы несем западные ценности. Говорим о моде. Мода ж к нам пришла все-таки с Запада, это все-таки Франция, это все-таки Италия, ну как ни крути. И запретили в целом говорить о британском стиле - ну как же, англичанка-то гадит, как вы понимаете. Нельзя. Об американском стиле - ой-ей-ей, джинсы, какой ужас, мы не носим ни футболки, ни бейсболки, ни шорты, и вообще не знаем, что такое кроссовки», - рассказал Васильев в интервью YouTube-каналу Kirill Vyalykh.

Модный эксперт напомнил, что передача не выходила два года. Но затем ее было решено возобновить. В начале января этого года сделали несколько выпусков программы с разными ведущими и провели голосование, чтобы выбрать одного постоянного. В результате выбор пал на стилиста и телеведущего Александра Рогова.

«И я считаю, что это был очень хороший выбор», - отметил Васильев. «Но потом в России вспомнили про ЛГБТ. А раз ЛГБТ, то, знаете, как тут можно! Не дай Бог. Давайте его разбавим кем-то. И, выждав еще месяцок-другой, сделали импортозамещение и привезли из Казахстана Лилю Рах», - рассказал он.

Сейчас Александр Рогов и Лиля Рах являются основными ведущими программы и ведут ее поочередно.

Видео: Интервью с Александром Васильевым