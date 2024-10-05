ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на премьеру нового тревел-шоу известных эстонских блогеров

Андрей Зевакин вместе с Робином Валтингом в прошлом году выпустили свое первое тревел-шоу, в котором они отправились в увлекательное путешествие с восточного побережья США на западное. Уже в эту пятницу на платформе Elisa Huub выйдет второй сезон шоу Zevakin ja Valting vs. Ladina-Ameerika (Зевакин и Вальтинг против Латинской Америки - эст.).