Победители «Евровидения-2024» Nemo и украинская певица Jerry Heil заинтриговали фанатов будущим совместным треком, пишет ТСН.
Jerry Heil засветилась в клипе победителей Евровидения-2024 и заинтриговала неожиданной коллаборацией
В частности, Nemo представили видеоклип на песню Eurostar. К съемкам музыканты пригласили некоторых участников международного конкурса «Евровидение-2024». В частности, в ролике в необычных образах предстают Bambie Thug, Windows95Man, Luna, Сильвестр Белт и Jerry Heil. Как говорят Nemo, песня была вдохновлена конкурсным периодом.
Радостным известием на своей странице в Instagram поделилась и Jerry Heil. Она поздравила певцов с релизом и опубликовала кадры из закулисья съемок клипа в Великобритании. По словам украинской исполнительницы, уже совсем скоро они с Nemo выпустят еще отдельный фит.
Также Jerry Heil поделилась собственными размышлениями о сплоченности участников конкурса «Евровидение-2024». Певица говорит, что это впервые за последние годы песенных соревнований, когда столько талантливых артистов смогли подружиться между собой.
«Хочу поделиться своим счастьем. Мы говорили об этом с Nemo. Пожалуй, на нашей памяти это первый сезон Евровидения, когда участники очень искренне остались друзьями после всего. Это были не просто гонки между музыкантами, а это был музыкальный лагерь между очень крутыми людьми, которые ценят человечность, искренность, музыку прежде всего. И это все вылилось в такие крутые коллаборации. Мы поддерживаем связь, у нас общие чаты и приватные. Прошло столько времени, но так много впереди планов», - поделилась Jerry Heil в собственном Telegram-канале.