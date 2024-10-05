Jerry Heil засветилась в клипе победителей Евровидения-2024 и заинтриговала неожиданной коллаборацией

Радостным известием на своей странице в Instagram поделилась и Jerry Heil. Она поздравила певцов с релизом и опубликовала кадры из закулисья съемок клипа в Великобритании. По словам украинской исполнительницы, уже совсем скоро они с Nemo выпустят еще отдельный фит.

«Хочу поделиться своим счастьем. Мы говорили об этом с Nemo. Пожалуй, на нашей памяти это первый сезон Евровидения, когда участники очень искренне остались друзьями после всего. Это были не просто гонки между музыкантами, а это был музыкальный лагерь между очень крутыми людьми, которые ценят человечность, искренность, музыку прежде всего. И это все вылилось в такие крутые коллаборации. Мы поддерживаем связь, у нас общие чаты и приватные. Прошло столько времени, но так много впереди планов», - поделилась Jerry Heil в собственном Telegram-канале.