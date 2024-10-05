Молодая российская туристка вместе со своей подругой находилась в грузинской столице, где в один из вечеров они танцевали и пели посреди улицы. Девушка, снимавшая все это на камеру, в какой-то момент теряет равновесие и падает в пешеходный туннель. На заднем плане звучали слова песни.
Предупреждение!
Изображения могут быть шокирующими. Хотите продолжить просмотр?
Для подписчиков
Молодая туристка погибла в Грузии под песню «В последний раз»
Они гуляли по площади Первой республики, пели песню «В последний раз» группы «Веселые ребята» и снимали друг друга на видео. Во время записи 24-летняя Арина оступилась и упала в подземный переход.
Девушки шли и снимали на камеру песни, пока в какой-то момент все не превратилось в кошмар, и на мгновение на лице подруги Арины виден испуг. На кадрах слышно, как Арина кричит, после чего следует тишина, которую прерывает только музыка.