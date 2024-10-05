Молодая туристка погибла в Грузии под песню «В последний раз»

Молодая российская туристка вместе со своей подругой находилась в грузинской столице, где в один из вечеров они танцевали и пели посреди улицы. Девушка, снимавшая все это на камеру, в какой-то момент теряет равновесие и падает в пешеходный туннель. На заднем плане звучали слова песни.