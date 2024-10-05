Раскрыто дерзкое требование принца Луи к Кейт Миддлтон

Принц Луи, самый младший ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, имеет настоящий характер. Шестилетнего мальчика часто замечают, когда он ведет себя вызывающе, смешно «кривляет» свою маму или смеется со своим братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. Однажды Луи сделал дерзкий комментарий в отношении мамы Кейт. Об этом пишет Express.

В 2023 году младший сын Кейт и Уильяма помог хижине скаутов Аптона, где Луи рисовал, чинил дорожку и даже толкал тачку рядом с мамой.

Его старший брат, 11-летний принц Джордж, также не остался в стороне, поскольку он управлял копателем под пристальным присмотром папы, принца Уильяма. Заметив старшего брата, принц Луи не удержался и воскликнул Кейт Миддлтон: «Я хочу пойти с ним!».

Впоследствии, приложив определенные усилия, Луи угостился поджаренным зефиром.

И в один момент принц Уильям пошутил: «Теперь ты не услышишь от него ни одного слова», вызвав смех у людей вокруг. Когда мероприятие закончилось, принцесса Кейт поощряла маленького Луи избавиться от своей палки, раскрыв при этом его прозвище: «Поставь это на огонь, Лу-багз (жук - ред.)».

Лидер скаутов Саймон Картер позже рассказал о семейной поездке семьи Уэльских.

«[Принц Луи] был очень взволнован. В конце они все получили значок Big Help Out, поэтому все получили шарф скаутов», - отметил он.

Луи часто находился в центре внимания, особенно во время своих выходок на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II, когда он закрывал рот своей матери рукой и большим пальцем трепал свой нос.