Кердо Мёльдер, солисту группы Respekt, 4 октября исполнилось 42 года. Он отметил этот знаменательный день концертом в таллиннском пабе Buffalo! Посмотрите в галерее Elu24, кто пришел на вечеринку!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Известный эстонский певец отпраздновал свой день рождения в неожиданном месте
«Этот год был для меня самым безумным и запутанным, начиная с инсульта и заканчивая сменой певицы. Столько ударов, падений, неудач, разочарований и возмущений в людях, а иногда и в самом себе», - рассказал Elu24 Кердо Мёльдер, отметивший свой день рождения.
«В свой день рождения я всегда желаю только одного - любви!» - отметил он.