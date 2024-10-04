Подозреваемый в похищении ребенка признался своему сокамернику: «Я нашел ее и забрал с собой»

Дело Мэдлин Макканн, которая пропала в 2007 году из гостиничного номера своей семьи в Португалии, до сих пор не раскрыто. Главным подозреваемым является Кристиан Брюкнер, отбывающий тюремное наказание за сексуальные преступления. Бывший сокамерник Брюкнера рассказал в суде об ужасах, которые он слышал от этого мужчины.