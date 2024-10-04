Дело Мэдлин Макканн, которая пропала в 2007 году из гостиничного номера своей семьи в Португалии, до сих пор не раскрыто. Главным подозреваемым является Кристиан Брюкнер, отбывающий тюремное наказание за сексуальные преступления. Бывший сокамерник Брюкнера рассказал в суде об ужасах, которые он слышал от этого мужчины.
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Подозреваемый в похищении ребенка признался своему сокамернику: «Я нашел ее и забрал с собой»
Британская девочка Мэдлин Макканн пропала в мае 2007 года в португальском регионе Алгарве, когда ей было всего три года. Тайна исчезновения маленькой девочки до сих пор не раскрыта, как и не установлена личность преступника.
В похищении ребенка подозревается немец Кристиан Брюкнер, который в настоящее время отбывает тюремное наказание за изнасилование 72-летней женщины. Он изнасиловал пожилую женщину в 2005 году в том же городе, где пропала Мадлен.