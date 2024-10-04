«Это был персональный ад»: Джастин Бибер готов рассказать о вечеринках Пи Дидди, если это поможет другим

Так, в сети считают, что Джастин Бибер в подростковом возрасте подвергся насилию со стороны Пи Дидди, с которым проводил много времени. Это отразилось на его психическом здоровье: позже Бибер долго боролся с депрессией, зависимостями и другими проблемами.

Сейчас поклонники сильно переживают за него: на новых фото Бибер выглядит худым и нездоровым - это началось после ареста Пи Дидди после обвинений в торговле людьми, сексуальном насилии и других преступлениях. Поклонники отмечают, что по певцу заметно, что он нервничает, хотя в его жизни сейчас все неплохо: недавно он впервые стал отцом.

«Дидди устроил ему настоящий персональный ад. Сейчас он сосредоточен на своей жене Хейли и их месячном сыне Джеке, но если разговор об этом может помочь другим, он, вероятно, это сделает. Он хочет разорвать порочный круг», - говорит источник.

По его словам, Джастин не хочет вспоминать об этом. «Последнее, что Джастин хочет делать, это заново переживать или даже обсуждать свою сложную дружбу с Дидди. Но он начал говорить об этом с друзьями».

Арест Шона Комбса, который известен как Пи Дидди, вызвал большой резонанс. На скандально известных вечеринках рэпера побывало много звезд, на репутации которых это отразилось: его бывшая девушка Дженнифер Лопес, Леонардо ДиКаприо, Сара Джессика Паркер, Эштон Кутчер и многие другие.

Попали под подозрение и некоторые из друзей Пи Дидди: например, Джей-Зи и Бейонсе. Последнюю начали травить в сети: люди считают, что при поддержке Пи Дидди Бейонсе устраняла своих конкурентов.