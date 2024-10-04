Сегодня отмечается День учителя, и в связи с этим для педагогов организуются торжественные мероприятия. В пятницу вечером на мызе Ания, расположенной в Харьюмаа, состоится одно из таких мероприятий. Некоторые жители волости недоумевают, почему о мероприятии нет никакой информации. По словам человека, сообщившего об это порталу Elu24, только официальный фотограф волости может освещать мероприятие. «Мне не разрешили снимать», - говорит представитель MTÜ Valgusmeedia, который хотел запечатлеть происходящее на торжестве. Организатор мероприятия отказался комментировать, почему они не хотят, чтобы представитель Valgusmeedia присутствовал на событии.
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НЕ ПРИГЛАШЕН ⟩ Видеографа, желающего снять мероприятие в честь Дня учителя, не пустили на событие
«Почему мероприятие в честь Дня учителя засекречено?» - задается вопросом житель волости Ания, который отправил на редакцию Elu24 свою жалобу. Он указывает на то, что на сайте волости публикуется информация о спортивных соревнованиях, однако в календаре нет упоминания о том, что 4 октября, в День учителя, проводится торжественное мероприятие для педагогов.
«Можно же указать, что это закрытое мероприятие по приглашениям и оно не для широкой публики, но все равно отметить его в календаре», - считает житель. Он также выражает недовольство тем, что не всем разрешено освещать мероприятие. Например, представителю MTÜ Valgusmeedia не разрешили снимать видео. «Это похоже на подавление свободы прессы», - добавляет отправитель сообщения.