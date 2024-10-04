НЕ ПРИГЛАШЕН Видеографа, желающего снять мероприятие в честь Дня учителя, не пустили на событие

Сегодня отмечается День учителя, и в связи с этим для педагогов организуются торжественные мероприятия. В пятницу вечером на мызе Ания, расположенной в Харьюмаа, состоится одно из таких мероприятий. Некоторые жители волости недоумевают, почему о мероприятии нет никакой информации. По словам человека, сообщившего об это порталу Elu24, только официальный фотограф волости может освещать мероприятие. «Мне не разрешили снимать», - говорит представитель MTÜ Valgusmeedia, который хотел запечатлеть происходящее на торжестве. Организатор мероприятия отказался комментировать, почему они не хотят, чтобы представитель Valgusmeedia присутствовал на событии.