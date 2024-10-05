День общения. Очень разные люди могут поладить, договориться о важных вещах. Особенно заметно это в личных отношениях. Даже если ваш близкий человек от природы упрям и крайне неохотно идет на уступки, сегодня можно достичь компромисса. Сближают общие дела, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 5 ОКТЯБРЯ ⟩ Тельцам нельзя ни с кем ссориться, а Весам надо отдохнуть
Споры и разногласия мгновенно забываются, когда появляется возможность вместе заняться чем-то интересным. Не всем легко дается работа, требующая аккуратности, сосредоточенности, внимания к мелким деталям. Тут важно не торопиться. Пусть вы потратите чуть больше времени, чем ожидали, зато не допустите ошибок и ничего не придется переделывать.
Овен
Полезно думать о важных вещах. Обдумывая какие-то сложные и неоднозначные ситуации, вы находите ответы на серьезные вопросы, понимаете, куда двигаться дальше и как достичь цели. Окружающие охотно дают советы, и иногда от них даже есть толк. Интуиция подсказывает, к каким рекомендациям стоит прислушаться, а на какие лучше не обращать внимания. Вы отлично справляетесь с работой, а от других полезных занятий еще и получаете массу удовольствия. День подходит для общения с людьми, от которых могут зависеть ваши профессиональные успехи и карьерный рост.
Телец
Настройтесь на дружелюбный лад и постарайтесь ни с кем не поссориться. В первой половине дня это может быть довольно сложно. Окружающие как будто специально выводят вас из равновесия, порой говорят совсем не то, что вы хотели бы слышать. Важно ни на кого не рассердиться до полудня; позже и поводов для этого не будет. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы обдумывать, обсуждать и осуществлять планы. Вы не переоцениваете свои возможности, не питаете иллюзий и часто можете предсказать, как будут развиваться события.
Близнецы
Поговорите с теми, с кем раньше не ладили, часто ссорились, не находили общего языка. Сегодня вы очень хорошо понимаете окружающих, легко догадываетесь, что у них на душе. Если вы поведете себя правильно, недавние соперники встанут на вашу сторону, а недоброжелатели устыдятся и постараются загладить вину. День отлично подходит для разговоров о работе и бизнесе, а также заключения сделок. Возможно, вы обнаружите у себя предпринимательские таланты, о которых прежде даже не догадывались. Не исключены денежные поступления.
Рак
Действуйте. Этот день как будто специально предназначен для того, чтобы делать важные шаги, осуществлять смелые планы и менять мир к лучшему. Вы уверены в своих силах, и не напрасно. Многое оказывается проще, чем вы ожидали. Иногда можно достичь успеха, почти не прикладывая усилий. К тому же вам часто помогают и давние союзники, и те, с кем вы познакомились совсем недавно. День отлично подходит для обращения в государственные организации. Если вы долго откладывали получение не слишком важного, но нужного документа, займитесь этим сейчас – трудностей не возникнет.
Лев
Не торопитесь. Вам нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями, составить план действий. Лучше не предпринимать ничего важного, пока вы не будете уверены, что точно знаете, чего хотите достичь и кто может вам в этом помочь. Не придется особенно стараться, чтобы заинтересовать окружающих своими планами. Люди слушают вас очень внимательно и невольно увлекаются любыми вашими идеями, даже сомнительными. Первая половина дня отлично подходит для любых творческих занятий. Вторую лучше посвятить тому, что требует аккуратности и точного соблюдения инструкций. Вы справитесь с такими делами раньше, чем они вам наскучат.
Дева
Старайтесь больше разговаривать с окружающими. Сегодня люди, порой сами того не желая и не замечая, делятся с вами какой-то интересной информацией, между делом дают отличные советы или наталкивают на толковые мысли. Вероятны хорошие новости издалека, известия от людей, о судьбе которых вы беспокоились. В середине дня могут неожиданно измениться планы, и вы будете этому рады. День отлично подходит для любых импровизаций, экспериментов. Вам удается придумать то, что прежде никому не приходило в голову. Окружающих это восхищает.
Весы
Не переживайте, если что-то не получается сразу. Это один из тех дней, когда даже самые простые дела требуют настойчивости, и порой нужно совершить маленький подвиг, чтобы добиться нужного результата. Будет возможность разобраться с какими-то проблемами, которые давно требовали решения. Справившись с этим, вы почувствуете себя гораздо свободнее и увереннее. Постарайтесь не перетрудиться. Свободное время лучше посвятить отдыху, восстановлению сил, каким-то занятиям, интересным лично вам. Если безусловно полезные, но не слишком увлекательные дела можно отложить, стоит поступить именно так.
Скорпион
Запаситесь терпением и объясните окружающим, почему вы решили действовать так, а не иначе. Возможно, разговор будет довольно долгим, но именно благодаря ему удастся избежать недопонимания, взаимных обид и прочих неприятностей. Умение выслушать любого и извлечь здравое зерно даже из абсурдных на первый взгляд высказываний, вам сегодня очень пригодится. Будет шанс решить непростую задачу, над которой напрасно ломали голову многие. Отличные идеи появляются в течение всего дня. Порой их нельзя реализовать сразу. А вот записать точно стоит: потом пригодится!
Стрелец
Не откладывайте важные встречи. Первая половина дня отлично подходит для того, чтобы обсуждать самые разные вопросы, беседовать с людьми, от которых многое зависит, обращаться с официальными запросами и личными просьбами. Удачными будут публичные выступления. Вы сможете не только заинтересовать, но и совершенно очаровать слушателей. Во второй половине дня стоит действовать самостоятельно. Вы отлично справляетесь и с уже знакомыми делами, и с совершенно новыми. Многим Стрельцам пригодится умение учиться даже у тех, кто не очень-то охотно делится опытом.
Козерог
Думайте, у вас это отлично получается. День дает шанс найти ответы на какие-то сложные вопросы, решить задачу, которая многих поставила в тупик. Ваши идеи и планы наверняка понравятся окружающим; не стесняйтесь рассказывать о том, что задумали. Вероятны необычные знакомства, которые вскоре окажутся полезными с профессиональной точки зрения. Окружающие очень интересуются вашими делами и порой довольно нетактично в них вмешиваются. Вы быстро поймете, как извлечь из этого пользу. К вечеру удастся положить конец разногласиям, огорчавшим вас в последнее время.
Водолей
Занимайтесь полезными делами. Сегодня вы со многим отлично справляетесь, часто помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации, не упускаете возможность хоть немного изменить мир к лучшему. Это не остается незамеченным. К вам тянутся очень разные люди. Кто-то из них вскоре станет вашим настоящим другом. Не исключено и начало романтической истории. День отлично подходит для решения любых проблем, связанных с деньгами или имуществом. Вы заключаете выгодные сделки, неизменно выбираете из нескольких вариантов самый лучший.
Рыбы
Влияйте на людей, сегодня вам это по силам. К вашему мнению прислушиваются даже те, кто прежде интересовался исключительно собственной точкой зрения. Удастся обсудить непростые вопросы, избежав конфликта и взаимных обид. Очень успешными будут деловые переговоры, хорошо пройдут встречи с возможными работодателями, потенциальными партнерами. Вы отлично справляетесь со своими делами, а в чужие вмешиваетесь только тогда, когда это уместно и полезно всем. И давние, и новые знакомые охотно поддерживают ваши идеи, помогают воплотить их в жизнь.