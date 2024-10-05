ГОРОСКОП НА 5 ОКТЯБРЯ Тельцам нельзя ни с кем ссориться, а Весам надо отдохнуть

Близнецы

Поговорите с теми, с кем раньше не ладили, часто ссорились, не находили общего языка. Сегодня вы очень хорошо понимаете окружающих, легко догадываетесь, что у них на душе. Если вы поведете себя правильно, недавние соперники встанут на вашу сторону, а недоброжелатели устыдятся и постараются загладить вину. День отлично подходит для разговоров о работе и бизнесе, а также заключения сделок. Возможно, вы обнаружите у себя предпринимательские таланты, о которых прежде даже не догадывались. Не исключены денежные поступления.

Рак

Действуйте. Этот день как будто специально предназначен для того, чтобы делать важные шаги, осуществлять смелые планы и менять мир к лучшему. Вы уверены в своих силах, и не напрасно. Многое оказывается проще, чем вы ожидали. Иногда можно достичь успеха, почти не прикладывая усилий. К тому же вам часто помогают и давние союзники, и те, с кем вы познакомились совсем недавно. День отлично подходит для обращения в государственные организации. Если вы долго откладывали получение не слишком важного, но нужного документа, займитесь этим сейчас – трудностей не возникнет.

Лев