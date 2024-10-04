В четверг, 3 октября, в Arēna Rīga состоялся концерт группы Thirty Seconds to Mars, во время которого на сцену вышел уличный музыкант из Риги, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ «Он стесняется»: солист Thirty Seconds to Mars позвал на сцену уличного музыканта из Риги
Солист группы Джаред Лето представил публике музыканта, с которым познакомился в Риге, сказав:
«Мы познакомились сегодня в парке! Клянусь!»
Лето также добавил, что мужчина довольно стеснительный, и предложил ему обратиться к публике. «Добрый вечер, Рига! - обратился тот к посетителям концерта. - Я сегодня играл на Бастионной горке, Джаред проходил мимо и сказал: !Может, сыграем?" Не знаю... Попробуем!»
Они вместе сыграли композицию группы The Kill (Bury Me).
@30stmclips Jared brings a guest pianist on stage #jaredleto #30secondstomars #thirtysecondstomars ♬ original sound - 30stmclips @30stmclips The Kill piano version #jaredleto #30secondstomars #thirtysecondstomars ♬ The Kill - Thirty Seconds To Mars
Вероятно, приглашение уличных музыкантов сыграть на концерте - традиция для Лето. Так, во вторник вечером на концерте в Хельсинки он позвал на сцену местного уличного гитариста, которого в тот же день также встретил в парке. Видео с музыкантом Лето опубликовал в своих соцсетях.
Видео: Концерт Thirty Seconds to Mars в Риге
Как сообщалось, в четверг любимая рок-группа миллениалов Thirty Seconds to Mars выступила в Риге.
Группа была образована в Лос-Анджелесе в 1998 году двумя братьями - Джаредом и Шенноном Лето. Ныне 52-летний Джаред и 54-летний Шеннон вместе занимались музыкой с детства.
Свой дебютный альбом группа выпустила в 2002 году. Критики высоко оценили пластинку. В последующие годы было выпущено еще пять альбомов, последний из которых - It's the End of the World but It's a Beautiful Day - вышел осенью 2023 года. Именно в рамках этого альбома группа отправилась в мировое концертное турне.