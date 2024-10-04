ВИДЕО Звездная эстонская пара поделилась фотографиями медового месяца

В середине сентября всплыла новость о том, что Грете Пайя и Йоонатан Сийман, известный по проекту Púr Múdd, поженились. Пара, которая не выставляла свои отношения на показ, неожиданно поделилась кадрами с церемонии венчания в социальных сетях. Союз был заключен на родном острове Греты Сааремаа 10 сентября, а свадьба прошла в евангелической лютеранской церкви Курессааре.