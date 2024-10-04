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ВИДЕО Звездная эстонская пара поделилась фотографиями медового месяца

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Грете Пайа и Йоонатан Сийман.
Грете Пайа и Йоонатан Сийман. Фото: Konstantin Sednev

Грете Пайя и Йоонатан Сийман, удивившие пользователей сети своим браком, прибыли в Грецию на медовый месяц. Молодожены наслаждаются обществом друг друга под лучами солнца на красивом песчаном пляже.

В середине сентября всплыла новость о том, что Грете Пайя и Йоонатан Сийман, известный по проекту Púr Múdd, поженились. Пара, которая не выставляла свои отношения на показ, неожиданно поделилась кадрами с церемонии венчания в социальных сетях. Союз был заключен на родном острове Греты Сааремаа 10 сентября, а свадьба прошла в евангелической лютеранской церкви Курессааре.

Несколько дней спустя новоиспеченную супружескую пару заметили в Таллиннском аэропорту.

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