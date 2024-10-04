Мелания Трамп публично выступила против инициативы мужа-кандидата

Бывшая и, возможно, будущая первая леди США Мелания Трамп пошла наперекор своему мужу-республиканцу, который обещает в случае избрания президентом запретить аборты.

В книге мемуаров, выход которой запланирован на начало декабря, она написала, что каждая женщина имеет право самостоятельно распоряжаться своим телом и в том числе сама решает, делать ей аборт или нет.

54-летняя Мелания уверена, что только женщинам решать, рожать или нет, и никто не должен вмешиваться, в том числе и правительство.

«Почему кто-то, кроме самой женщины, должен иметь право определять, что она делает со своим телом? Основополагающее право женщины на индивидуальную свободу, на свою собственную жизнь дает ей право прервать беременность, если она этого захочет. Ограничение права женщины выбирать, прерывать ли нежелательную беременность, равносильно лишению ее контроля над собственным телом. Я пронесла это убеждение с собой на протяжении всей своей взрослой жизни», - пишет миссис Трамп.

Она отмечает, что ее убеждения относительно права на аборт исходят из «основного набора принципов», в основе которых лежат «индивидуальная свобода» и «личная свобода», где «нет места для переговоров».