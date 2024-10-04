Кейт Миддлтон «спасла» принца Уильяма и осчастливила его

История их любви началась, когда они двое были студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. Кейт и Уильям начали дружить до того, как начался их роман, а теперь женаты уже более 13 лет и являются родителями троих детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Королевская писательница Анджела Левин вспомнила об их отношениях: «Я думаю, что Кейт помогла спасти Уильяма. Я думаю, что ему было очень трудно выйти из неблагополучной семьи, потерять маму в таком раннем возрасте, и я думаю, что он был в очень трудной ситуации».

Кроме того, Анжела заявила, что Кейт упорно работала, чтобы поддержать Уильяма в его королевской деятельности, а также помогла ему разобраться в его личности.

«Она действительно подбодрила его», - считает Левин.

«Я думаю, что вся ее жизнь заключается в том, чтобы сделать его счастливым. Я думаю, она помогла ему стать мужчиной, познакомив его со своей семьей», - добавила писательница.'

Известно, что принцесса Уэльская очень близка со своими родителями, Майклом и Кэрол.

Королевский комментатор Дункан Ларкомб ранее сказал, что Уильям стал «как приемный сын» для Кэрол и Майкла.

«Одной из вещей, которая явно укрепила отношения Уильяма и Кейт с самого начала, был тот факт, что Кейт происходила из очень сплоченной семьи», - рассказывал эксперт.

По словам Ларкомба, Уильяму не хватало этого в детстве, ведь он рано потерял маму.

«Миддлтоны - это действительно идеальное противоядие от пышности Королевской семьи, потому что они являются вполне обычной семьей, которая будет важна для содействия выздоровлению Кейт», - говорил эксперт.