Что происходит, когда совмещаются профессия учителя и статус звезды социальных сетей? Именно это воплощает Сейди Воогре (25), для которой работа учителем - это не только миссия, но и страсть, которая заставляет глаза сиять.

Профессия учителя - это не просто работа, это миссия, которая формирует будущее и касается каждого из нас. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как один учитель может вдохновить целый класс молодых людей, укрепить их уверенность в себе и открыть для них новые миры? Уроки - это как маленькие сцены, на которых преподаватель одновременно наставник, творец, а иногда и немного актер, чья задача - сделать обучение интересным.