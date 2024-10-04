СОЛНЕЧНЫЕ КАДРЫ Эстонский блогер решила отдохнуть от бешеного ритма жизни и отправилась с дочерью под пальмы

Мянд прежде всего известна своей бунтарской натурой и скандальными отношениями с рэпером Андрусом Элбингом, более известным как Beebilõust. Теперь она сделала себе имя в индустрии красоты и в социальных сетях, особенно на платформе Instagram, где у нее собралась аудитория из почти 28 000 поклонников.