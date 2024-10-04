Косметолог и блогер Ингрид Мянд (30) собрала вещи и улетела отдыхать с 5-летней дочерью Венус. «У нас отличный отдых, такой женский отпуск трех поколений», - прокомментировала Мянд порталу Elu24.
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СОЛНЕЧНЫЕ КАДРЫ ⟩ Эстонский блогер решила отдохнуть от бешеного ритма жизни и отправилась с дочерью под пальмы
Мянд прежде всего известна своей бунтарской натурой и скандальными отношениями с рэпером Андрусом Элбингом, более известным как Beebilõust. Теперь она сделала себе имя в индустрии красоты и в социальных сетях, особенно на платформе Instagram, где у нее собралась аудитория из почти 28 000 поклонников.