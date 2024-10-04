ВИДЕО «Она была в шоке!» Предложение руки и сердца от известного радиоведущего лишило его возлюбленную дара речи

Андри начал видео с введения о том, что он задумал, и что уже через 48 часов наденет кольцо на палец своей возлюбленной. Последняя думала, что это всего лишь видео о путешествии, поэтому сюрприз был настолько неожиданным, что заставил ее расплакаться