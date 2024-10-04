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ВИДЕО «Она была в шоке!» Предложение руки и сердца от известного радиоведущего лишило его возлюбленную дара речи

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Фото: Konstantin Sednev

Ведущий утреннего шоу на радио MyHits Андри Падар обручился со своей возлюбленной. Радиоведущий поделился трогательным видео в социальных сетях.

Андри начал видео с введения о том, что он задумал, и что уже через 48 часов наденет кольцо на палец своей возлюбленной. Последняя думала, что это всего лишь видео о путешествии, поэтому сюрприз был настолько неожиданным, что заставил ее расплакаться

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