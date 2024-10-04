ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? В Пярну разыскивают 17-летнюю Марию, которая пропала почти неделю назад

В группе Märgatud24 Pärnus «Kaotatud/leitud!» в Facebook сообщается, что в Пярну пропала 17-летняя Мария, с которой семья не может связаться с воскресенья, 29 сентября.

«Внимание, пропала девушка», - сказано в публикации. «Просим вашей помощи!»

«Просим всех, кто видел девушку в Пярну и его окрестностях, сообщить об этом! Контакт: 661 6776».

В сообщении также приводятся слова матери девушки: «Я физически не могу ответить на все звонки, поэтому прошу звонить только в том случае, если вы действительно видели мою дочь. Это поможет не упустить важную информацию!»

Пресс-секретарь полиции Хеди Таммелехт сообщила Elu24, что мать девушки не пожелала установить местонахождение дочери с помощью полиции. «Полиция постоянно общается с родителями, и по их словам, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Если мать ищет ее самостоятельно и без вмешательства полиции, мы не можем этому помешать», - говорит Таммелехт.

Глава организации SA Kadunud Ааре Рюйтель сообщил Elu24, что мать девушки обратилась к ним за помощью.