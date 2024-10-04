В четверг, 3 октября, в Ригу вернулась любимая рок-группа поколения миллениалов Thirty Seconds to Mars во главе с голливудской звездой Джаредом Лето, пишет RUS TVNET. Смотрите фото с зажигательного шоу!

Группа была образована в Лос-Анджелесе в 1998 году двумя братьями - Джаредом Лето (Jared Leto, ведущий вокал, гитара, бас, клавишные) и Шенноном Лето (Shannon Leto, барабаны, перкуссия). Ныне 52-летний Джаред и 54-летний Шеннон вместе занимались музыкой с детства.

Видео: Концерт Thirty Seconds to Mars в Риге

Хотя изначально группа не хотела афишировать, что ее лидером является известный голливудский актер, этот факт нельзя было надолго оставить в тайне.