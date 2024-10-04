Мировая премьера фильма американского режиссера и продюсера Алека Болдуина «Ржавчина», на съемках которого три года назад была убита украинский оператор Галина Хатчинс, состоится в ноябре на Международном кинофестивале EnergaCamerimage 2024, пишет Гордон со ссылкой на The Hollywood Reporter и The Independent.
Фильм Болдуина, на съемках которого была убита украинский оператор, покажут на фестивале в Польше
Фестиваль пройдет с 16 по 23 ноября в Польше.
После показа фильма состоится панельная дискуссия с режиссером фильма Джоэлом Соузой – он был ранен пулей, которая убила Хатчинс в октябре 2021 года. Участие в дискуссии также примут оператор Бьянка Клайн, которая работала над завершением проекта, и наставник Хатчинс Стивен Лайтхилл. Они обсудят события вокруг фильма и расскажут о продолжении производства после смерти Хатчинс.
Команда фильма отметила, что для них было важно сохранить в ленте художественное видение Хатчинс. Сам Болдуин на презентации фильма присутствовать не будет. Пока что неизвестно, будут ли присутствовать на премьере актеры, которые исполнили в ленте главные роли.
Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера.
Актер прокомментировал произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
31 января 2023 года окружной прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико (США) предъявила официальное обвинение актеру по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».
В начале февраля Болдуин потребовал отстранить прокурора. Прокуратура назвала ходатайство Болдуина отвлечением внимания от сути судебного процесса.
31 марта судья окружного суда Санта-Фе (США) Мэри Марлоу Соммер вынесла первый обвинительный приговор по делу о гибели Хатчинс – ассистент режиссера Дэвид Холлс, который отвечал за безопасность, признал свою вину и был осужден условно на шесть месяцев.
В июле 2024 года дело о непредумышленном убийстве Хатчинс против Болдуина было прекращено из-за сокрытия стороной обвинения улик, которые могли бы пролить свет на то, как боевые патроны попали на съемочную площадку. Судья Мэри Марлоу Соммер приняла это решение, заслушав свидетельства адвокатов актера.
Фильм «Ржавчина» рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона Лэнга. В 2023 году актеры и съемочная группа фильма завершили съемки в честь Хатчинс.