Суперзвезда Джаред Лето устроил сюрприз на концерте своей группы во вторник вечером в Хельсинки, когда пригласил на сцену местного уличного музыканта, которого встретил в тот же день в парке.
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ВИДЕО ⟩ Рок-звезда Джаред Лето пригласил уличного музыканта выступить с ним на одной сцене в Хельсинки
Во вторник в ледовом дворце «Хельсинки Холл» выступила американская рок-группа Thirty Seconds to Mars. Солист группы, музыкант и оскароносный актер Джаред Лето решил прогуляться по столице северных соседей и неожиданно встретил в парке Эспланады уличного музыканта, которого пригласил на концерт.
Видео случайного знакомства также появилось на странице Джареда Лето в Instagram. «Я гулял по улицам Финляндии и увидел парня, играющего на гитаре. Я должен был пригласить его присоединиться к нам,» - пишет Лето, публикуя ролик в соцсетях.