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Инсайдер объяснил, зачем Бен Аффлек играет с Дженнифер Лопес и оттягивает развод

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Tinseltown/Shutterstock

Инсайдер сообщил изданию RadarOnline, что Бен Аффлек намеренно оттягивает окончание бракоразводного процесса и играет с Лопес. Причина удивляет.

Источник подчеркивает: вопреки слухам о воссоединении этому не бывать. Лопес и Аффлек разошлись бесповоротно, но актеру важно «сохранить расставание», чтобы сделать его наиболее простым и безболезненным.

«Он просто пытается сделать это расставание как можно более аккуратным. Он не хочет, чтобы развод взорвался. Можно сказать, что он играет с ней», - объяснил источник.

По словам инсайдера, Бен таким образом заботится в первую очередь о Дженнифер, которой лишней драмы в прессе не нужно сейчас точно. Однако такая предусмотрительность и забота явно идут вразрез с данными другого источника, который уверяет, что актер хочет забрать у бывшей половину ее состояния в качестве моральной компенсации.

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