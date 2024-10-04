Инсайдер объяснил, зачем Бен Аффлек играет с Дженнифер Лопес и оттягивает развод

Источник подчеркивает: вопреки слухам о воссоединении этому не бывать. Лопес и Аффлек разошлись бесповоротно, но актеру важно «сохранить расставание», чтобы сделать его наиболее простым и безболезненным.

«Он просто пытается сделать это расставание как можно более аккуратным. Он не хочет, чтобы развод взорвался. Можно сказать, что он играет с ней», - объяснил источник.

По словам инсайдера, Бен таким образом заботится в первую очередь о Дженнифер, которой лишней драмы в прессе не нужно сейчас точно. Однако такая предусмотрительность и забота явно идут вразрез с данными другого источника, который уверяет, что актер хочет забрать у бывшей половину ее состояния в качестве моральной компенсации.