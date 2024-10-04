СМОТРИТЕ ⟩ Дочь Эминема трогательно сообщила отцу, что он станет дедушкой
«Станем мамой и папой в 2025», - написала она под совместными фотографиями. Также она поделилась трогательным видео со своим отцом, в котором сообщает ему о беременности и дарит футболку с надписью «дедушка».
«Эминем будет отличным дедушкой», - пишут пользователи в комментариях. У рэпера очень теплые отношения с дочерью, которую он часто упоминает в своих песнях.
Хейли вышла замуж в мае этого года. Ее избранником стал Эван Макклинток, с которым она встречалась с 2016 года. В феврале 2023 года они объявили о помолвке. Отец жениха дочери одобрил. В одном из интервью Хейли рассказала, что ее жених Эван знаком с семьей и пользуется расположением ее отца. А сам Эминем в интервью признавался, что очень гордится Хейли и доволен тем, что она не вышла замуж сразу после школы, а посвятила время учебе.