ГАЛЕРЕЯ «Нервы» на пределе: смотрите, как зажигала в Таллинне украинская группа

Любимая многими украинская рок-поп-группа «Нервы» недавно отметила свое 14-летие. Сегодня музыканты ездят с турами по Европе и Северной Америке. В октябре прошлого года «Нервы» устроили яркое шоу в Таллинне, и ровно через год они вернулись в эстонскую столицу.

Задолго до начала концерта у столичного Helitehas образовалась длинная очередь, эстонские поклонники «Нервов» ответственно подготовились к концерту: люди пришли с яркими плакатами и подарками. Один из плакатов был особенно трогательным: на нем поклонники написали строчку из хита «Нервов» - «Наверно, я слишком влюблен» и приклеили шоколадку.

Одним из самых неожиданных моментов концерта стало эффектное сальто от музыканта Жени Мильковского, которое и стало красивым финалом шоу.