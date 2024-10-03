Назван напиток, которого следует избегать перед путешествием на самолете

Так, эксперты компании Ski Vertigo не рекомендуют выпивать кофе в аэропорту, утверждая, что хотя это является обычным способом подпитки, такая подзарядка может привести к некоторым неприятным побочным эффектам во время полета.

Одна из ключевых причин, почему кофе следует избегать и, возможно, заменить его простым стаканом воды, заключается в том, что он может привести к обезвоживанию, а это, возможно, не идеальный вариант перед дальним рейсом, отмечает издание.

«Кофе является мочегонным средством, то есть он увеличивает выработку мочи, что приводит к более частым походам в туалет. Во время полета воздух в салоне достаточно сухой, из-за чего ваше тело теряет влагу быстрее, чем обычно», - сказано в материале.

Отмечается, что добавление кофе в микс может усилить это, оставляя вас обезвоженными, уставшими и более склонными к головным болям или сухости кожи во время полета. При этом повышенное образование мочи означает более частые походы в туалет, что может быть чрезвычайно неудобно во время полета, особенно если вы не на сиденье у прохода, или вы попали в турбулентность и доступ к туалету становится ограниченным.

По словам экспертов, для тех, кто страдает от полета, кофеин в чашке кофе может усилить эти ощущения. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, вызывая учащенное сердцебиение и нервное возбуждение. Это, в свою очередь, может привести к обострению чувства стресса и нервозности.

«Поскольку кофе является популярным утренним напитком, его способность просыпаться хорошо известна, но это означает, что этого напитка следует избегать, если вы надеетесь выспаться в самолете», - добавляют эксперты.

Также специалисты утверждают, что кофеин может оставаться в вашем организме в течение нескольких часов после чашки кофе, а это означает, что даже если вы обычно не чувствительны к нему, он все равно может повлиять на вашу способность спать во время полета. Кофе также может вызвать дискомфорт в пищеварительной системе, чего вы, вероятно, захотите избегать, находясь в самолете.