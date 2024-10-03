ЧТО ПРОИЗОШЛО? 24-летняя девушка умерла после популярных косметических процедур

В Бразилии полиция расследует дело пластического хирурга, чья 24-летняя пациентка умерла после того, как ей совершили шесть различных процедур во время восьмичасовой операции. Об этом пишет mirror.co.uk.

Вивиан Лира Монте записалась на однодневную операцию, найдя хирурга в интернете в городе Собрал в штате Сеара. Только за один хирургический сеанс 31 августа ей уменьшили грудь и сделали липосакцию живота, рук, спины и подбородка. Затем ей закачали жир после липосакции в заднюю часть тела, чтобы сделать ягодицы более упругими. Однако, к сожалению, она скончалась от сердечной недостаточности 26 сентября после 22 дней в реанимации, борясь с массивной инфекцией в животе.

Члены семьи говорят, что девушку выписали из больницы спустя всего 15 часов после операции и почти сразу произошли медицинские осложнения. Поэтому Вивиан доставили в городское отделение неотложной медицинской помощи. Обеспокоенные медики немедленно перевели ее в больницу, где ее поместили в отделение интенсивной терапии.

Медики лечили ее от тромбоэмболии легочной артерии, но не смогли контролировать массивную инфекцию в животе, говорят ее родные. Ее муж Ренан Сантьяго рассказал, что его жена очень страдала и медленно умирала.

Сантьяго обвиняет хирурга, проводившего операцию, который, по его словам, заманил Вивиан, чтобы получить больше, предлагая скидки при оптовой покупке. Он рассказал местным СМИ: «Она пошла к хирургу, чтобы сделать маммопластику и липосакцию живота. Но он убедил ее сделать и другие вещи, сказав, что ей нужно сделать липосакцию на руках и спине. Ей даже бесплатно сделали липосакцию подбородка, и она была очень взволнованная».

Операция женщины в пересчете на гривны стоила более 50 тысяч евро.