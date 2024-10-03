Сын королевы Камиллы рассекретил «милое прозвище», которым ее внуки называют Карла III во время общения

По словам Паркера Боулза, его дети – 16-летняя Лола, 14-летний Фредди, а также трое детей его сестры Лоры Лопес называют королеву Камиллу Гага, а короля Карла III – Уппа. Редакция отметила, что это «милое прозвище».

При этом сыновья Карла III, принц Уильям и принц Гарри, называют его Па, а внуки – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – дедушкой Уэльсом.

Паркер Боулз добавил, что королева Камилла является замечательной бабушкой, которая балует своих внуков в хорошем смысле.

По словам сына королевы Камиллы, внуки ее обожают и любят проводить время вместе. Он также признался, что с обожанием его дети и дети его сестры относятся и к королю, потому что он «хороший, милый человек».

Королева Камилла – вторая жена принца Чарльза. Они поженились в 2005 году. Общих детей у пары нет. У супруги Чарльза III от первого брака есть сын и дочь.

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.