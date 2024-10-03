27-летняя Нара Баптиста, которая ждет ребенка от Венсана Касселя, поделилась новым снимком с округлившимся животом. На одном из новых фото, опубликованных моделью в Instagram, она позирует на кровати полностью обнаженной.
Беременная возлюбленная актера Венсана Касселя опубликовала фото в обнаженном виде
Нара показала подписчикам также новые портретные фото и свой детский снимок. 57-летний актер поставил лайк под постом возлюбленной и оставил комментарий: «Это мама», дополнив его эмодзи с влюбленными глазами.
О романе Венсана Касселя и Нары Баптисты стало известно в сентябре прошлого года. В мае они произвели фурор, появившись вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Недавно пара отметила годовщину отношений, а спустя пару недель Баптиста сообщила о своей беременности.
Для Венсана Касселя этот ребенок станет четвертым. У него есть две дочери Дева и Леони от Моники Беллуччи, на которой он был женат с 1999 по 2013 год, и дочь Амазони от второй супруги Тины Кунаки. С ней актер развелся в 2023 году после пяти лет брака. Поклонники Венсана отмечали сходство его новой возлюбленной с экс-супругой, называя Нару «копией Тины Кунаки». Из-за этого, по слухам, модель кардинально сменила имидж.