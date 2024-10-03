Близнецы часто делятся друг с другом многими вещами, потому что их отношения особенные. Также нет ничего необычного в том, что блогеры-близнецы появляются вместе в подкастах, но недавнее признание удивило многих их фанатов.
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ВИДЕО ⟩ «Могли бы унести это с собой в могилу»: блогеры-близнецы раскрыли шокирующий интимный секрет
Бригитта и Даниэль Фелунг признались в недавнем эпизоде подкаста Gals on the Go, что их связывает нечто весьма интимное.
«Хотите услышать что-то дикое? Мне даже неловко говорить об этом... У нас только один бюстгальтер», - призналась Даниэль.