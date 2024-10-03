ФОТО На шоссе Таллинн-Пярну грузовик врезался в барьер, движение затруднено

«В Марьямаа закрыта дорога возле Circle K. Движение направлено в объезд», - написал в группе Märgatud: Pärnus водитель Янек примерно в половине четвертого.

Он также прикрепил фото, на котором видно, как барьер совершенно разрушен. «Грузовик врезался в барьеры на большой скорости», - сообщил он.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен говорит, что о дорожно-транспортном происшествии на 65-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла сообщили в 15:20.

По предварительным данным, грузовик MAN, которым управлял 44-летний мужчина, выехал со своей полосы и врезался в барьер. В транспортном средстве произошла утечка топлива, которую устраняют сотрудники спасательных служб. Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории. В результате аварии никто не пострадал.

«Из-за аварии движение на трассе затруднено, и полиция регулирует движение. В настоящее время организован объезд через Марьямаа», - говорит Алмосен.