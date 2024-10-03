Государственная авиакомпания Египта EgyptAir сообщила, что на одном из их рейсов родилась девочка. Мать и ребенок находятся под наблюдением медиков, и авиакомпания сделала подарок новорожденной.
Родившаяся в самолете девочка получила щедрый подарок от авиакомпании
По данным Ahram Online, ребенок родился на борту самолета Boeing 737-800, который следовал из международного аэропорта Каира в международный аэропорт Дуаре в Камеруне.
Экипаж самолета помог пассажирке из Камеруна во время родов, и после рождения дочери была оказана необходимая первая помощь как новорожденной, так и матери.
Самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Куфра на юге Ливии, где была достигнута договоренность с ливийскими властями о приеме матери и новорожденной для дальнейшего лечения в больнице Куфры.
После того как была обеспечена безопасность матери и ребенка, самолет продолжил путь в международный аэропорт Дуаре в Камеруне. Авиакомпания подарила девочке, родившейся на борту, бесплатные билеты на все рейсы на всю жизнь.