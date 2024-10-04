ГОРОСКОП НА 4 ОКТЯБРЯ Кому из знаков Зодиака повезет в эту пятницу

Порой возникают споры. Истина в них если и не рождается, то, по крайней мере, готовится к появлению на свет. Прислушивайтесь к своим оппонентам. Время покажет, что в чем-то они, как ни странно, были правы.

Овен

Удивительный день. Сегодня вы можете добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Помогают в этом настойчивость и самообладание; сегодня эти качества просто незаменимы. Вы не только отлично справляетесь с собственными делами, но и блестяще руководите всеми, кто в этом нуждается. Сегодня вас слушаются даже те, кто обычно старается принимать решения самостоятельно. Легко привлечь к себе внимание. Многие ваши слова и поступки вызывают восхищение. Окружающие верят, что ваши возможности безграничны. Вы стараетесь оправдать ожидания.

Телец

Яркий и нескучный день. Вам хочется новых впечатлений, возможность получить их есть. Иногда это требует расходов, и вот тут важно не увлекаться. Прислушайтесь к голосу здравого смысла и не тратьте слишком много на развлечения. Будет много интересных дел, причем часто непростых. Давние друзья помогут вам справиться с ними. День хорошо подходит для общения с близкими, вы быстро находите с ними общий язык. Можно договориться о каких-то разных вещах. Серьезных разногласий не возникнет, быстро найдется решение, которое всем понравится.

Близнецы