ГОРОСКОП НА 4 ОКТЯБРЯ Кому из знаков Зодиака повезет в эту пятницу

День стремительно развивающихся событий. Действовать по плану получается только у самых упрямых. Остальные приспосабливаются к быстро меняющимся обстоятельствам и выигрывают. Легче всего будет тем, кто готов учиться даже у соперников и недоброжелателей. Часто лучше последовать их примеру, чем пытаться изобрести велосипед, пишет Дворец.
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Порой возникают споры. Истина в них если и не рождается, то, по крайней мере, готовится к появлению на свет. Прислушивайтесь к своим оппонентам. Время покажет, что в чем-то они, как ни странно, были правы.
Овен
Удивительный день. Сегодня вы можете добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Помогают в этом настойчивость и самообладание; сегодня эти качества просто незаменимы. Вы не только отлично справляетесь с собственными делами, но и блестяще руководите всеми, кто в этом нуждается. Сегодня вас слушаются даже те, кто обычно старается принимать решения самостоятельно. Легко привлечь к себе внимание. Многие ваши слова и поступки вызывают восхищение. Окружающие верят, что ваши возможности безграничны. Вы стараетесь оправдать ожидания.
Телец
Яркий и нескучный день. Вам хочется новых впечатлений, возможность получить их есть. Иногда это требует расходов, и вот тут важно не увлекаться. Прислушайтесь к голосу здравого смысла и не тратьте слишком много на развлечения. Будет много интересных дел, причем часто непростых. Давние друзья помогут вам справиться с ними. День хорошо подходит для общения с близкими, вы быстро находите с ними общий язык. Можно договориться о каких-то разных вещах. Серьезных разногласий не возникнет, быстро найдется решение, которое всем понравится.
Близнецы
Особенный день для тех, кто сегодня отправляется на какие-то важные встречи. Удастся произвести нужное впечатление, все пройдет даже лучше, чем вы могли ожидать. Вероятны интересные предложения, касающиеся учебы или работы. Будет шанс если не изменить свою жизнь кардинально, то внести в нее нечто новое. Вы хорошо понимаете окружающих, быстро догадываетесь об их истинных желаниях. Это многое упрощает. Можно обсуждать важные вопросы, не опасаясь, что возникнут разногласия. Вечер подходит для романтического свидания.
Рак
Вдохновляющий день. Вы чувствуете, что способны на многое, и не ошибаетесь. Удастся справиться с тем, что долго не получалось, добиться успеха в каком-то непростом деле. Фантазия и изобретательность помогают вам решить проблемы, которые других поставили в тупик. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Хорошо обсуждать с близкими планы на будущее. Вы расставите приоритеты, договоритесь о совместных действиях. Во второй половине дня вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады.
Лев
День, радующий приятными событиями и хорошими новостями. Перед вами открываются новые возможности, старайтесь не упускать ни одной из них. Если вы хотите укрепить свои профессиональные позиции или подняться по карьерной лестнице, постарайтесь сегодня показать себя на работе с лучшей стороны. Ваши успехи не останутся незамеченными, вскоре вы получите интересные предложения. Удастся быстро справиться с домашними делами. Стоит взяться за то, что долго откладывалось, – сегодня вы добьетесь нужного результата, почти не прикладывая для этого усилий.
Дева
Насыщенный день. Вы полны энергии и готовы пойти на многое, чтобы достичь поставленных целей. Складываются самые благоприятные обстоятельства для решительных действий. Вы быстро находите ответы на сложные вопросы, отлично ладите с окружающими. Удается заручиться поддержкой влиятельных людей. Благодаря их поддержке вы одержите верх над недоброжелателями. Легко завязываются знакомства, вы прекрасно ладите даже с теми, кто совсем на вас не похож. Этот день хорошо подходит для того, чтобы принимать гостей, устраивать маленькие домашние праздники.
Весы
Удачный день для тех, кто умеет сохранять спокойствие, как бы ни складывались обстоятельства. Не принимайте близко к сердцу мелкие происшествия, досадные недоразумения. Взвешенные решения обычно оказываются верными, о хорошо обдуманных шагах не приходится жалеть. Возможны небольшие разногласия на работе и дома, но все острые углы удастся сгладить. Будет полезно вернуться к каким-то старым планам. Вы поймете, как их осуществить, и это окажется проще, чем можно было подумать. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из ваших близких.
Скорпион
Беспокойный день. Трудно сосредоточиться на чем-то одном: масса дел требует вашего внимания, не всегда ясно, за что браться в первую очередь. Вы наверняка сориентируетесь в ситуации, интуиция в этом поможет. Возможны необычные знакомства. Они окажутся полезными в деловом отношении. Хорошо складываются поездки, и неважно, отправляетесь ли вы в дорогу по делу или просто хотите сменить обстановку и приятно провести время. Вдали от дома вероятны и приятные и знакомства, и выгодные сделки, и удачные совпадения.
Стрелец
Непростой, но очень плодотворный день. Вы отлично справляетесь со сложными делами, потому что подходите к ним творчески. Будет шанс реализовать то, что было задумано давным-давно. Помогают вам обычно старые знакомые, проверенные союзники. Новые же чаще отвлекают и сбивают с толку. Впрочем, с ними весело. Хорошо проходят свидания, причем даже те, которые не были запланированы заранее. Даже чисто деловая встреча может закончиться на романтической ноте, если вы этого захотите. Возможно начало любовной истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни.
Козерог
Прекрасный осенний день, отлично подходящий для того, чтобы проявлять инициативу. Она будет очень кстати и в деловой сфере, и в личных отношениях. А еще можно делиться идеями, причем даже теми, которые вам кажутся далекими от реальности. Окружающие догадаются, как реализовать то, что вы задумали. Вы сделаете массу полезных вещей, но останется время и для того, чтобы заняться чем-то веселым и приятным или просто хорошо отдохнуть. Друзья могут пригласить вас в какие-то необычные места. Не отказывайтесь! Наверняка там будет интересно.
Водолей
Вы сделаете все возможное, чтобы осуществить задуманное раньше и наверняка добьетесь в этом успеха. Удается быстро исправить ошибки, допущенные раньше, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Интересные предложения, касающиеся работы, могут поступить в середине дня. Запаситесь терпением, сегодня оно вам потребуется. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. Близкие не всегда понимают вас правильно, порой приходится несколько раз объяснять то, что кажется очевидным. Но до ссор и взаимных обид дело не дойдет.
Рыбы
Держитесь! Будет нелегко, но очень интересно. Опыт, полученный сегодня, наверняка пригодится вам не раз. В начале дня придется заниматься несколькими делами сразу, исправлять чужие ошибки, решать проблемы, возникшие не по вашей вине. Со всем этим вы отлично справитесь. Позже будет возможность отдохнуть, а затем сосредоточиться на чем-то приятном и интересном. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы получите важную информацию, точно узнаете то, о чем прежде лишь смутно догадывались. Близкие порадуют хорошими новостями.