НЕЗАКОННОЕ ПОДСЛУШИВАНИЕ Прокуратура получила выговор от суда в ходе расследования дела об убийстве младенца в Сууре-Ляхтру

«Пярнуский уездный суд дал прокуратуре разрешение на тайное прослушивание и запись информации, передаваемой через телефон Кайри Куусемаа , включая разговоры, в рамках уголовного дела против Куусемаа. Мы подали жалобу на это решение в Таллиннский окружной суд, и окружной суд постановил, что разрешение на слежку было незаконным», - рассказал представитель обвиняемой, адвокат Северинас Якубаускас .

Он пояснил, что с юридической точки зрения это означает, что слежка за клиентом была признана незаконной, и окружной суд считает использование информации, собранной в ходе слежки, противоправным, в связи с чем прокуратура не может на нее опираться.