НЕЗАКОННОЕ ПОДСЛУШИВАНИЕ Прокуратура получила выговор от суда в ходе расследования дела об убийстве младенца в Сууре-Ляхтру

«Пярнуский уездный суд вообще не должен был давать прокурору такое разрешение», - прокомментировал постановление Таллиннского окружного суда представитель женщины, обвиняемой в убийстве ребенка в Сууре-Ляхтру. В нем было установлено, что прослушивание телефона Кайри Куусемаа было незаконным.
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«Пярнуский уездный суд дал прокуратуре разрешение на тайное прослушивание и запись информации, передаваемой через телефон Кайри Куусемаа, включая разговоры, в рамках уголовного дела против Куусемаа. Мы подали жалобу на это решение в Таллиннский окружной суд, и окружной суд постановил, что разрешение на слежку было незаконным», - рассказал представитель обвиняемой, адвокат Северинас Якубаускас.
Он пояснил, что с юридической точки зрения это означает, что слежка за клиентом была признана незаконной, и окружной суд считает использование информации, собранной в ходе слежки, противоправным, в связи с чем прокуратура не может на нее опираться.