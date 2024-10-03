Известный эстонский инвестор и ведущая подкаста откровенно рассказала о диагнозе, полученном несколько лет назад

«Я в первый раз посетила психиатра 25 лет назад», - заявила Теллер и добавила: «Потому что тема психического здоровья всегда была для меня важна... В конце школы у меня были такие сильные панические атаки, что я не могла нормально жить, пользоваться общественным транспортом, лифтом или находиться в компании людей».

Несколько лет назад ей поставили диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

«Тогда все встало на свои места», - заметила Теллер, добавив, что проходила разные тесты в течение нескольких месяцев. «Получение этого диагноза приносит успокоение... Сегодня я очень четко знаю, в чем мои слабые стороны, и если их нельзя избежать, я стараюсь делегировать или прошу о помощи. И я также знаю, в чем мои сильные стороны, и использую их. Я стала более доброй к себе, потому что некоторые вещи в жизни были для меня невероятно трудными, и я так много старалась, но люди смотрят и думают, что ты вообще не прилагаешь усилий».

Некоторое время назад Теллер откровенно рассказала в своем подкасте Blondcast, как близкий ей человек использовал ее на протяжении многих лет.

«Я узнала довольно жестоким способом, что мной манипулировали почти десять лет, и использовали самые близкие мне люди», - отметила она.

«Я тоже не идеальна, [---] но уровень этой манипуляции и злонамеренности был таким, что я не сталкивалась с подобным раньше», - призналась Теллер.

По ее словам, никто из окружения не видел другую сторону этого человека, которую она сама увидела. «С другими людьми он был совершенно другим! Он умело притворялся эмпатом и одновременно окружал себя людьми, которые были ему полезны, будь то богатые, знаменитые или с хорошими связями», - указала Теллер на этого человека.