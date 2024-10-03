Пи Дидди отреагировал на новые иски и обвинения против себя

Рэпер придерживается своей линии и категорически отрицает любые обвинения против себя. Об этом он уведомил общественность через своего адвоката. Тот заявил, что его клиент «не может рассматривать каждое необоснованное обвинение в том, что стало безрассудным медиа-цирком».

«Тем не менее, господин Комбс решительно и категорически отрицает как ложные и клеветнические любые утверждения о том, что он совершил сексуальное насилие над кем-либо, включая несовершеннолетних. Он с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, где истина будет установлена ​​на основе доказательств, а не домыслов», - сказал юрист.

Накануне адвокат потерпевших Тони Бузби из Хьюстона дал большую пресс-конференцию, где сообщил, что предполагаемые жертвы Комбса собираются подать свои иски против него, обвинив в насильственных действиях, которые охватывают период в более чем 25 лет и включают почти поровну женщин и мужчин. Очень многие из них были несовершеннолетними на момент заявленных нападений. По словам юриста, самому младшему потерпевшему было всего 9 лет.

«Такого рода сексуальное насилие, сексуальная эксплуатация никогда не должны происходить в Соединенных Штатах или где-либо еще. Это никогда не должно было продолжаться так долго. Такое поведение создало массу людей, которые ранены, напуганы и изуродованы», - подчеркнул Бузби.