«Как взрослому человеку, действительно стыдно признаться, что меня обманули! Жизнь меня обманула», - признался стилист и телеведущий Женя Фокин в утренней программе на Star FM. Дело в том, что он хотел подарить матери экзотическое путешествие в Кению на день рождения, но вскоре выяснилось, что забронированного жилья не существует.
Известный эстонский стилист стал жертвой обмана: я всегда думал, что подобные вещи случаются с кем-то другим
По словам Фокина, он забронировал жилье с хорошими отзывами и с множеством фотографий на платформе booking.com. «В комментарии было написано, как легко было заселиться в позднее время, что для нас было важно, так как мы должны были прибыть в два часа ночи», - добавил Фокин.
Однако за несколько дней до прибытия выяснилось, что забронированное им жилье в реальности не существует. «Моя мама бы меня заживо съела», - засмеялся он, рассказывая о том, что все это стало известно, к счастью, перед их прибытием.
Фокин также вспомнил явный признак мошенничества: оплату за жилье нужно было сделать вне платформы Booking. «Они прислали реальный счет, он выглядел как настоящий и был так хорошо составлен», - рассказывает стилист.
«Сейчас об этом говорить довольно стыдно, потому что я всегда думал, что такие вещи случаются с кем-то другим. Конечно, когда мне приходит на почту письмо, что дядя Бенно обещает мне триллион, если я нажму на эту ссылку - это понятно. Мне также звонили из банка, чтобы сообщить, что мне скоро переведут такие суммы, но у меня даже нет счета в этом банке, чтобы они могли перевести деньги... Я рад, что мы уже пережили такие моменты, но многие люди все равно становятся жертвами мошенничества», - делится Женя Фокин.
По его словам, деньги ему еще не вернули. «Мне очень нравится, что служба поддержки Booking была отзывчивой. К счастью, у меня есть скриншоты и сохраненная переписка», - отмечает Фокин. «Конечно, я получил свой урок, и мне будет приятно, если кому-то поможет мой опыт».