ФОТО «Как красиво!» Внимание жителя Эстонии привлекло необычное зрелище

В Валгамаа на автобусной остановке Калликюла находится большая деревянная скамейка. Даже если на остановке нет других ожидающих, человек не будет чувствовать себя одиноким, так как на скамейке сидит фигура бабушки, приветливо встречающая всех прохожих.

«Очень красиво», - похвалил мужчина, проезжавший мимо автобусной остановки. «Здесь действительно приятно ждать автобус, можно одновременно любоваться ручной работой и красотой цветов, посаженных возле скамейки», - сказал он.

Скамейка, находящаяся на автобусной остановке Калликюла в Валгамаа. Фото: Erakogu

Скамейке дали название - «Объятие бабушки». Это последняя из серии скамеек для автобусных остановок района Тахева, которые были созданы в период с 2019 по 2022 год. Скамейки были изготовлены в мастерской ручного труда Luiga и в столярной мастерской Puu Vägi OÜ.