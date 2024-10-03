Кейт Миддлтон впервые вышла в свет с принцем Уильямом после завершения курса химиотерапии

«Было очень приятно встретиться с Лиз сегодня в Виндзоре. Талантливый молодой фотограф, чья креативность и сила вдохновили нас обоих. Спасибо, что поделилась с нами своими фотографиями и историей», - подписала Кейт снимки с 16-летней девушкой и ее семьей. Для встречи принцесса Уэльская выбрала брючный костюм бордового цвета и серьги в тон.

Напомним, что в марте этого года 42-летняя Кейт Миддлтон объявила, что у нее обнаружили рак. До этого она рассказала о перенесенной операции на брюшной полости и пропала из медиапространства, что породило многочисленные теории заговора. В начале сентября принцесса завершила курс химиотерапии и постепенно возвращается к своим королевским обязанностям. Ожидается, что она будет работать по сокращенному графику и появится на нескольких мероприятиях до конца этого года.