Год назад не стало звезды «Друзей» Мэттью Перри. Дело о его смерти быстро закрыли, заявив, что причиной стала передозировка кетамином. Однако отчим актера настоял, чтобы спустя почти полгода после ухода Мэттью из жизни правоохранительные органы продолжили следствие и нашли виновных. Близкие Перри до последнего считали, что за его кончиной кто-то стоит. Так оно и вышло.
Еще один из обвиняемых в смерти Мэттью Перри признал вину спустя год после кончины актера
Месяцы расследования вывели полицию на «кетаминовую империю» в Голливуде и нашли тех, кто долгое время поставлял Перри запрещенные вещества с целью получить как можно больше денег.
Первым признал свою вину личный помощник Мэттью, проработавший на него 25 лет. Теперь другой обвиняемый - один из двух врачей, выписывающих актеру кетамин, - сенсационно признал себя виновным в сговоре с целью распространения опасного транквилизатора. Об этом сообщает издание RadarOnline.
По данным портала, в минувшую среду 45-летний Марк Чавес предстал перед судом и заявил о своей причастности к смерти Мэттью Перри: теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Уточняется, что Чавес и лечащий врач актера использовали его многолетнюю зависимость и, как следствие, уязвимое состояние в собственных целях. Предположительно именно от Марка личный доктор Перри получал кетамин, который потом поставлял знаменитости.