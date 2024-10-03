Еще один из обвиняемых в смерти Мэттью Перри признал вину спустя год после кончины актера

Месяцы расследования вывели полицию на «кетаминовую империю» в Голливуде и нашли тех, кто долгое время поставлял Перри запрещенные вещества с целью получить как можно больше денег.

Первым признал свою вину личный помощник Мэттью, проработавший на него 25 лет. Теперь другой обвиняемый - один из двух врачей, выписывающих актеру кетамин, - сенсационно признал себя виновным в сговоре с целью распространения опасного транквилизатора. Об этом сообщает издание RadarOnline.

По данным портала, в минувшую среду 45-летний Марк Чавес предстал перед судом и заявил о своей причастности к смерти Мэттью Перри: теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Уточняется, что Чавес и лечащий врач актера использовали его многолетнюю зависимость и, как следствие, уязвимое состояние в собственных целях. Предположительно именно от Марка личный доктор Перри получал кетамин, который потом поставлял знаменитости.