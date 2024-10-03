«Невероятно, как к нам отнеслись в этом заведении!» Жительница Эстонии обескуражена поведением официанта в популярном ресторане

В минувшие выходные Мария и ее жених Сийм хотели поужинать в ресторане Chopstick, который находится в торговом центре Port Artur. «Этот официант был невероятно неприятным!» - говорит Мария, добавляя, что они далеко не единственные, кто разочаровался в обслуживании в этом ресторане.