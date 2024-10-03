«Нас просто выгнали из-за стола, и на месте нас никто не обслужил!» - рассказывает Мария о неприятном визите в ресторан в городе Пярну. «Нам ничего не оставалось, как выбрать другое место для ужина!» - выражает свое негодования девушка.
Для подписчиков
«Невероятно, как к нам отнеслись в этом заведении!» Жительница Эстонии обескуражена поведением официанта в популярном ресторане
В минувшие выходные Мария и ее жених Сийм хотели поужинать в ресторане Chopstick, который находится в торговом центре Port Artur. «Этот официант был невероятно неприятным!» - говорит Мария, добавляя, что они далеко не единственные, кто разочаровался в обслуживании в этом ресторане.
Пара написала об этом в редакцию Elu24.