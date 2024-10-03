Элтон Джон перечислил все органы, которые ему удалили. Cписок впечатляет

77-летний певец открыто пошутил о своих многочисленных проблемах со здоровьем в своей речи на премьере своего нового документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» на Нью-Йоркском кинофестивале во вторник, - сообщает New York Post.

«Честно говоря, от меня мало что осталось», - сказал Джон зрителям после показа документального фильма, снятого его мужем Дэвидом Фернишем и Р. Дж. Катлером.

«У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса», - цитирует издание певца. «У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена и правого колена. По сути, единственное, что у меня осталось, - это левое бедро».

«Но я все еще здесь», - продолжил Джон. «И я не могу вас достаточно отблагодарить, вы - люди, которые меня создали».

За эти годы у Джона было много проблем со здоровьем. В прошлом месяце он сообщил, что восстанавливается после «тяжелой глазной инфекции» , которая повлияла на его зрение, после перенесенных операций по замене коленного и тазобедренного суставов .

В 1990-х годах исполнителю песни «Tiny Dancer» также установили кардиостимулятор из-за нерегулярного сердцебиения, в 2009 году он был госпитализирован с гриппом и бактериальной инфекцией, в 2013 году у него обнаружили абсцесс аппендикса, а в 2016 году он перенес «желудочный грипп».

Кроме того, Джон столкнулся с потерей слуха, вызванной годами гастролей.

Мировая премьера фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» состоялась в прошлом месяце на кинофестивале в Торонто, а его трансляция на Disney+ в США начнется 13 декабря.

Документальный фильм исследует 50-летнюю карьеру Джона вплоть до его последнего выступления в Северной Америке на стадионе «Доджер» в 2022 году.